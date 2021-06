Sanne Verhagen is dinsdag op de WK judo in Boedapest uitgeschakeld in de derde ronde van de klasse tot 57 kilogram. Ze verloor van Nora Gjakova uit Kosovo, die de Nederlandse in de extra tijd verraste met een beenworp.

Nadat Verhagen in de eerste ronde was vrijgeloot, won ze in de tweede ronde van de Tunesische Ghofran Khelifi. Ook in die partij viel de beslissing pas in de golden score.

De 28-jarige Verhagen is de nummer 57 van de wereld in haar gewichtsklasse en was de enige Nederlandse judoka die dinsdag in actie kwam in de Hongaarse hoofdstad. In totaal doen er vijftien Nederlandse judoka's mee aan de WK.

Naast Verhagen is bij de mannen ook Tornike Tsjakadoea al uitgeschakeld. Hij strandde zondag direct in de eerste ronde in de klasse tot 60 kilogram tegen Lenin Preciado uit Ecuador.

Verhagen is niet opgenomen in de Nederlandse selectie voor de Olympische Spelen in Tokio. In 2016 was ze in Rio de Janeiro wel van de partij. Ze werd toen in de tweede ronde uitgeschakeld door de toenmalige nummer één van de wereld, Sumiya Dorjsuren uit Mongolië.

De WK judo in Boedapest begonnen op 6 juni en eindigen zondag met de finales. Topjudoka's Kim Polling, Noël van 't End en Henk Grol zijn afwezig in Hongarije. Polling is te teleurgesteld omdat ze niet naar de Olympische Spelen in Tokio mag en Van 't End en Grol focussen zich al volledig op de Spelen.