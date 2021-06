Een Japanse topviroloog heeft de weerstand in Japan tegen het doorgaan van de Olympische Spelen dinsdag verder aangewakkerd. Professor Hiroshi Oshitani, een van de regeringsadviseurs in de coronapandemie, heeft gewaarschuwd voor de verspreiding van het virus tijdens het evenement in Tokio.

"De regering en het organiserend comité, inclusief het internationaal olympisch comité, blijven zeggen dat ze veilige Olympische Spelen houden. Maar iedereen weet dat er een risico is", zegt Oshitani in de Britse krant The Times.

"Het is 100 procent onmogelijk om ​​Olympische Spelen te houden zonder risico op verspreiding van infecties in Japan en ook in andere landen na de Spelen."

Volgens Oshitani loopt de hele wereld gevaar als de Spelen in Tokio gewoon doorgaan. De viroloog stelt dat er nog veel landen zijn die niet klaar zijn voor het grootste sportevenement ter wereld.

"Er zijn landen die niet veel coronagevallen hebben en landen die ook geen varianten van het virus hebben", zegt hij. "De Olympische Spelen moeten er niet voor zorgen dat het virus naar deze landen wordt verspreid. Veel landen hebben ook nog geen vaccin."

Weerstand tegen Spelen is groot

Oshitani is bepaald niet de eerste die zijn zorgen uit over de Spelen in Tokio. Een groot deel van de Japanse bevolking is erop tegen dat het evenement doorgaat en ook medici hebben al gewezen op de grote risico's.

Het vaccinatieproces komt in Japan, waar inmiddels sprake is van een vierde golf van coronabesmettingen, maar traag op gang. In diverse regio's, waaronder Tokio, heerst nog altijd de noodtoestand.

De Spelen beginnen op 23 juli. Strikte hygiënevoorschriften zijn opgesteld om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen. Buitenlandse toeschouwers zijn niet welkom.