De Nederlandse hockeysters hebben gemengde gevoelens na hun tweede overwinning in twee EK-wedstrijden. Er heerst tevredenheid over de 7-1-zege op Spanje en het daarmee bereiken van de halve finales, maar met het spel is nog niet iedereen blij.

Oranje had de openingswedstrijd al met 4-0 van Ierland gewonnen en kwam tegen de Spaanse ploeg, die hoog werd ingeschat, na een moeizaam begin op stoom. De hoge score was mede te danken aan drie treffers van Frédérique Matla.

"We moeten nog eventjes zoeken, misschien omdat het pas de tweede wedstrijd op het EK is. Spanje is een stugge tegenstander, maar als we de ruimte eenmaal gevonden hebben, dan loopt de machine", zei Matla tegen de NOS na de wedstrijd in Amstelveen.

Margot van Geffen was het met haar ploeggenote eens. "De eerste helft was niet goed genoeg. We begonnen slordig en Spanje was eigenlijk beter, vooral in het eerste kwart. Dat was onder ons niveau en moet beter. De tweede helft was wel supergoed", vertelde ze.

"Als we niet scherp zijn, kunnen alle landen het ons heel erg moeilijk maken. We moeten gewoon scherp starten, want iedereen wil van ons winnen. We moeten zorgen dat we ons niveau blijven houden."

Frédérique Matla scoorde drie keer tegen Spanje. Foto: ANP

'Het is goed om dit ervaren te hebben'

Bondscoach Alyson Annan was eveneens kritisch. "Het eerste kwart speelden we matig. We maakten te veel fouten, speelden niet slim genoeg, zetten te weinig druk op de bal en kwamen te weinig in de duels", vertelde ze aan hockey.nl.

"We deden niet wat we afgesproken hadden. Het eerste kwart lieten we ons overdonderen door spanning. Wat niet per se slecht is, want het is goed om dat ervaren te hebben."

Nederland, dat het op het EK moet stellen zonder ervaren internationals als Lidewij Welten en Xan de Waard, sluit de groepsfase woensdag af tegen Schotland. Oranje is al zeker van groepswinst en jaagt op de derde Europese titel op rij.

De Nederlandse mannen strijden dinsdag in Amstelveen om een halvefinaleticket. De ploeg van Max Caldas heeft tegen Wales genoeg aan een gelijkspel.