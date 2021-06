De Nederlandse hockeysters hebben maandag een plaats in de halve finales van het EK veiliggesteld. De titelverdediger won in het Wagener Stadion in Amstelveen met 7-1 van Spanje.

Eva de Goede, Frédérique Matla en Lauren Stam zorgden voor een 3-0-ruststand. Door doelpunten van Caia van Maasakker, nog twee keer Matla en Felice Albers liep Oranje nog verder uit. Laura Barrios redde in de slotfase nog enigszins de eer voor Spanje.

Nederland was het toernooi zaterdag begonnen met een 4-0-overwinning op Ierland. De ploeg van bondscoach Alyson Annan is mede daardoor al zeker van een plaats bij de laatste vier, terwijl woensdag nog de laatste groepswedstrijd tegen Schotland op het programma staat. Oranje is bovendien al zeker van groepswinst.

De Nederlandse hockeysters jagen in Amstelveen op de derde Europese titel op rij. Ze waren in 2017 en 2019 ook al de beste van Europa, terwijl ze in 2018 de wereldtitel veroverden door Ierland in de finale te verslaan. Oranje is met in totaal tien Europese titels sowieso recordhouder.

Bij het EK kan Annan geen beroep doen op sterspelers Lidewij Welten en Xan de Waard. Zij zijn nog geblesseerd. Voor Welten, die met een zware hamstringblessure aan de kant staat, wordt het een race tegen de klok om de Olympische Spelen van Tokio te halen. Aanvoerder De Goede, die aanvankelijk nog het EK zou missen, was daarentegen wel op tijd hersteld van een polsblessure.