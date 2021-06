De Nederlandse volleybalsters hebben maandag in de Nations League hun zesde overwinning behaald. Oranje was in het Italiaanse Rimini met 3-2 te sterk voor Polen.

De ploeg van bondscoach Avital Selinger werkte in de achtste wedstrijd twee keer een achterstand in sets weg en sloeg toe in de vijfde set. De setstanden waren: 21-25, 25-23, 22-25, 25-21 en 15-9.

Nika Daalderop (18 punten) was de beste aanvaller in de Nederlandse ploeg, die dinsdag in Rimini tegen Canada aantreedt. Ook Anne Buijs, Elles Dambrink (beiden 17 punten) en Eline Timmerman (16 punten) waren goed op dreef.

Nederland bezet momenteel de vierde plek op de ranglijst van zestien landen die deelnemen aan de Nations League. De top vier gaat na vijftien speelrondes door naar de halve finales.