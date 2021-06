Rafael Nadal heeft maandag op overtuigende wijze de kwartfinales van Roland Garros bereikt. De Spanjaard bleef opnieuw zonder setverlies en versloeg Jannik Sinner: 7-5, 6-3 en 6-0. Novak Djokovic kwam eerder op de dag terug van een 2-0-achterstand in sets tegen Lorenzo Musetti: 6-7 (7), 6-7 (2), 6-1, 6-0 en 4-0.

Nadal heeft al 35 sets op rij gewonnen op Roland Garros. De nummer drie van de wereld begon zijn indrukwekkende serie in 2019.

Het Grand Slam-record staat nog altijd op naam van Björn Borg, die in Parijs 41 sets op rij won. Nadal, die tussen 2016 en 2018 al eens 38 sets achter elkaar naar zich toetrok op Roland Garros, kan dat record dit toernooi nog op zijn naam krijgen.

Door zijn zege ligt Nadal nog altijd op koers voor zijn veertiende titel op Roland Garros. Hij had alleen in de eerste set moeite met de pas negentienjarige Sinner, die in de openingsset verrassend op een 5-3-voorsprong kwam. De Italiaan mocht serveren om de set binnen te halen, maar slaagde er niet in om die klus te klaren. Nadal won vier games op rij en pakte de openingsset met 7-5.

In de tweede set liep Nadal al snel uit naar een 4-0-voorsprong. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar leverde zijn service echter ook twee keer in, waardoor het toch nog even spannend werd. Sinner was niet bij machte om het verzet van Nadal te breken. In de derde set leek de Italiaan er niet meer in te geloven en stond Nadal geen enkele game meer af.

Nadal speelt in zijn volgende partij tegen de als tiende geplaatste Diego Schwartzman. De Argentijn plaatste zich ten koste van de Duitser Jan-Lennard Struff voor de kwartfinales: 7-6 (9), 6-4 en 7-5.

Nadal won de laatste vier edities van Roland Garros en kan de speler met de meeste Grand Slam-titels aller tijden worden. Hij staat momenteel nog op gelijke hoogte met zijn rivaal Roger Federer.

Novak Djokovic bereikte met veel moeite de kwartfinales op Roland Garros. Foto: Getty Images

Djokovic komt sterk terug tegen tiener Musetti

Djokovic kwam eerder op maandag goed weg tegen de pas negentienjarige Musetti. De Italiaan kon Djokovic in de eerste twee sets uitstekend partij bieden en was zelfs tot twee keer toe te sterk voor de Serviër in de tiebreak. Bij een 2-0-achterstand in sets wist Djokovic zich te herpakken, waarna hij in de resterende drie sets nog maar één game afstond.

In de laatste set ontving de zichtbaar gefrustreerde Musetti nog een waarschuwing omdat hij een bal in het publiek sloeg. Kort daarna gaf hij op, vermoedelijk vanwege liesklachten.

Djokovic, die tot maandag nog geen set had verloren in Parijs, speelt in de kwartfinales tegen de Italiaan Matteo Berrettini. De nummer negen van de plaatsingslijst kreeg een vrije doortocht naar de laatste acht, omdat Federer zich zondag om fysieke redenen terugtrok.