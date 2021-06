Novak Djokovic is maandag goed weggekomen in de achtste finales op Roland Garros. De nummer één van de wereld verloor de eerste twee sets tegen Lorenzo Musetti, maar won de wedstrijd alsnog. De jonge Italiaan gaf in de vijfde set op bij een stand van 6-7 (7), 6-7 (2), 6-1, 6-0 en 4-0.

De pas negentienjarige Musetti kon Djokovic in de eerste twee sets uitstekend partij bieden en was zelfs tot twee keer toe te sterk voor de Serviër in de tiebreak. Bij een 2-0-achterstand in sets wist Djokovic zich te herpakken, waarna hij in de resterende drie sets nog maar één game afstond.

In de laatste set ontving de zichtbaar gefrustreerde Musetti nog een waarschuwing omdat hij een bal in het publiek sloeg. Kort daarna gaf hij op, vermoedelijk vanwege liesklachten.

Djokovic, die tot maandag nog geen set had verloren in Parijs, speelt in de kwartfinales tegen de Italiaan Matteo Berrettini. De nummer negen van de plaatsingslijst kreeg een vrije doortocht naar de laatste acht, omdat Roger Federer zich zondag om fysieke redenen terugtrok.

Lorenzo Musetti kon zijn wedstrijd tegen Novak Djokovic niet afmaken. Lorenzo Musetti kon zijn wedstrijd tegen Novak Djokovic niet afmaken. Foto: Getty Images

Schwartzman zonder setverlies naar kwartfinales

De als tiende geplaatste Diego Schwartzman plaatste zich ten koste van de Duitser Jan-Lennard Struff voor de kwartfinales: 7-6 (9), 6-4 en 7-5.

De Argentijn verloor dit toernooi nog geen set en neemt het in zijn volgende partij op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Rafael Nadal en de Italiaan Jannik Sinner. Die ontmoeting staat later op maandag op het programma.