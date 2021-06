De Nederlandse skateboardsters Roos Zwetsloot (20), Keet Oldenbeuving (16) en Candy Jacobs (30) hebben de afgelopen dagen bij het WK street in Rome hun ticket voor de Olympische Spelen in Tokio veiliggesteld. Ook de Nederlandse selectie voor de mountainbikewedstrijden met onder anderen Mathieu van der Poel is maandag bekendgemaakt.

Nederlands kampioene Zwetsloot eindigde op de achtste plaats in de Italiaanse hoofdstad en leverde daarmee de beste prestatie. Tijdens de halve finale liep ze een blessure aan haar voet op en uit voorzorg trok ze zich terug voor de finale.

"Terugtrekken van Roos uit de finale was de meest verstandige keuze. Liever laten we het podium hier schieten dan straks op de Spelen", aldus bondscoach Sjoerd Vlemmings. Skateboarden is dit jaar voor het eerst onderdeel van de Olympische Spelen.

Oldenbeuving en Jacobs kwamen in Rome niet verder dan de halve finale en eindigden respectievelijk op de 11e en 32e plaats. Net als de grootmachten Verenigde Staten, Brazilië en Japan, is Nederland toch met drie skaters bij de vrouwen maximaal vertegenwoordigd op het onderdeel Street op de Olympische Spelen.

Geen verrassingen in mountainbikeselectie

De Nederlandse mountainbikeselectie kende geen verrassingen. Bij de mannen is naast Van der Poel ook Milan Vader geselecteerd, terwijl bij de vrouwen Anne Tauber en Anne Terpstra worden afgevaardigd. Nederland heeft bij beide wedstrijden twee startplaatsen beschikbaar.

De vier geselecteerde renners voldeden als enige Nederlandse MTB'ers aan de gestelde voorwaarden, waardoor het samenstellen van de selectie niet moeilijk was voor bondscoach Gerben de Knegt.

"We kunnen sowieso stellen dat deze vier sporters de afgelopen jaren een hoog niveau hebben weten te behalen, waar andere landgenoten nog niet aan hebben kunnen tippen", aldus De Knegt op de site van de KNWU.

"Dat hoge niveau geeft ook vertrouwen in de kansen van deze ploeg. Ik denk dat we met Mathieu van der Poel absoluut een medaillekandidaat in huis hebben voor de wedstrijd bij de mannen, maar ook de andere drie hebben in het verleden laten zien met een goede dag voor het podium mee te kunnen doen in een goed bezette wedstrijd."

Olympisch goud op de mountainbike is dit jaar het hoofddoel van Van der Poel, die dit seizoen op het olympische onderdeel crosscountry één keer zevende en één keer tweede werd. De Spelen beginnen op 23 juli.