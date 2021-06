Golfer Darius van Driel is in het European Open in Hamburg maandag op de gedeelde tweede plaats geëindigd. Daarmee evenaarde hij zijn beste resultaat op een toernooi van de Europese Tour.

Van Driel, die twee jaar geleden bij de Belgian Knockout ook al als tweede eindigde, kwam na een slotronde van 70 slagen uit op een totaal van 210, 6 onder par. Dat waren 2 slagen meer dan de Engelsman Marcus Armitage, die afsloot met een ronde van 65 slagen en het toernooi won met 208 slagen, 8 onder par.

Van Driel deelde de tweede plek met de Belg Thomas Detry, de Italiaan Edoardo Molinari en de Engelsman Matthew Southgate. Het toernooi duurde vanwege coronabeperkingen in Duitsland drie in plaats van de gebruikelijke vier dagen.

Joost Luiten eindigde als elfde met -2 na een slotronde van 70 slagen. Wil Besseling speelde ook de derde ronde in 70 slagen en werd met -1 gedeeld achttiende.

Van Driel speelde vooral stabiel op de Green Eagle-golfbaan in Hamburg. Met scores van 71, 69 en 70 had de 32-jarige Leidschendammer geen echte uitschieter, maar zijn scores hielden hem in de race voor de eindzege.

Zo ver kwam het niet, daarvoor was Van Driel in de derde ronde net niet scherp genoeg; hij zette twee bogeys tegenover vier birdies.