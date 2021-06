Judoka Naomi van Krevel is bij haar WK-debuut uitgeschakeld in de tweede ronde. De 21-jarige Nederlandse verloor maandag in Boedapest in de klasse tot 52 kilogram van de Braziliaanse Larissa Pimenta.

Een schouderworp leverde Pimenta, de Braziliaanse nummer elf van de wereld, een waza-ari op. Van Krevel is de nummer 51 op de mondiale ranking van haar gewichtsklasse.

Van Krevel was nog wel goed begonnen aan haar eerste WK. Ze won in de eerste ronde op ippon van de Panamese Kristine Jimenez. De Nederlandse, die onlangs op de EK in Lissabon niet verder kwam dan de eerste ronde, maakt geen deel uit van de olympische selectie voor Tokio.

In totaal doen veertien Nederlanders mee aan de WK judo. Bij de vrouwen zijn naast Van Krevel ook Sanne Verhagen (-57 kg), Juul Franssen, Sanne Vermeer (allebei -63 kg), Sanne van Dijke (-70 kg), Guusje Steenhuis en Marhinde Verkerk (allebei -78 kg) present.

Bij de mannen zitten Frank de Wit (-81 kg), Jesper Smink (-90 kg), Simeon Catharina, Michael Korrel (allebei -100 kg), Roy Meyer en Jur Spijkers (allebei +100 kg) nog in het toernooi. Tornike Tsjakadoea strandde zondag direct in de klasse tot 60 kilogram.

Topjudoka's Kim Polling, Noël van 't End en Henk Grol zijn afwezig in Roemenië. Polling is te teleurgesteld nu ze niet naar de Olympische Spelen in Tokio mag en Van 't End en Grol laten het toernooi schieten om zich vol op de Spelen te focussen.