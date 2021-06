Nycke Groot heeft op een zeer ongelukkig moment een schouderkwetsuur opgelopen, waarvan de ernst nog onduidelijk is. De handbalster, die mogelijk terugkeert in Oranje, liep haar blessure zondag op tijdens de bekerfinale met haar Deense club Odense.

"We hopen natuurlijk dat het meevalt. Ze laat maandag een scan maken in het ziekenhuis en dan weten we of er iets fout zit", zei directeur Lars Peter Hermansen van Odense, de club waar ook Oranje-internationals Lois Abbingh en Tess Wester spelen.

De 32-jarige Groot werd donderdag verrassend opgenomen in de voorselectie van Nederland voor het EK van eind dit jaar. De topspeelster zette begin 2019 nog een punt achter haar loopbaan als international.

De Nederlandse handbalbond noemde het "voornamelijk een administratief feit" dat Groot tot de 35-koppige voorselectie behoort. Het is daardoor nog onduidelijk of een terugkeer in Oranje echt aan de orde is, maar het lijkt erop dat ze een serieuze optie is voor de Olympische Spelen van volgende maand in Tokio.

De Spelen beginnen op 23 juli. Nederland is samen met Montenegro, Noorwegen, Japan, Zuid-Korea en Angola ingedeeld in groep A.

Het EK handbal wordt van 3 tot en met 20 december gehouden in Denemarken en Noorwegen. Oranje, dat derde werd bij de laatste editie in 2018, speelt daar in de groepsfase tegen Servië, Hongarije en Kroatië.