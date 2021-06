De demonstratiepartij tussen Floyd Mayweather en YouTuber Logan Paul is in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) onbeslist geëindigd. Het betekent dat de 44-jarige Mayweather nog altijd ongeslagen is.

De partij tussen Mayweather en de 26-jarige Paul ging over acht rondes van drie minuten. Op het laatste moment was besloten met lichtere handschoenen te boksen om de kans op een knock-out te vergroten, maar die kwam er niet.

Mayweather was ingegaan op een uitdaging van Paul. Eind 2017 stond Mayweather voor het laatst voor een officieel gevecht in de ring. Hij rekende toen af met MMA-vechter Conor McGregor, wat zijn vijftigste zege in vijftig professionele gevechten was.

In december 2018 kwam Mayweather ook al eens in actie tijdens een demonstratiewedstrijd. De Amerikaan was toen een maatje te groot voor de Japanse kickbokser Tenshin Nasukawa. Sindsdien waren er speculaties over een definitieve terugkeer als bokser, maar die lijkt er niet te komen.

"Waarschijnlijk zal ik niet nog eens een demonstratiepartij vechten", zei hij na zijn confrontatie met Paul. "En een officiële terugkeer in de ring komt er zeker niet."

Paul staat bekend om zijn video's op YouTube en heeft meer dan 23 miljoen abonnees. De Amerikaan had al één professionele bokswedstrijd op zijn naam staan: in november 2019 verloor hij van de Brit KSI, eveneens een YouTuber.