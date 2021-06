Dafne Schippers was zondag best te spreken over haar 100 meter bij de FBK Games, al bleef ze met een tijd van 11,15 seconden ver verwijderd van haar Nederlands record (10,81) en kon ze evenmin tippen aan de winnende tijd van de Britse Dina Asher-Smith (10,92).

"Voor dit moment is het prima", zei de 28-jarige Schippers in Hengelo. "Ik ga dit jaar van 11,38 naar 11,22 naar 11,15. Dat zijn best stappen vooruit. Ik ben een diesel, heb veel wedstrijden nodig om echt op snelheid te komen."

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter hoopt over een kleine twee maanden op succes bij de Olympische Spelen, op de 100 en 200 meter. "In Tokio wil ik op mijn hardst lopen en hoop ik mee te strijden om de medailles", zei Schippers, die op de vorige Spelen van 2016 in Rio de Janeiro zilver veroverde op de dubbele sprintafstand.

"Ik doe al twaalf jaar op topniveau aan atletiek en dat heeft wel fysiek zijn tol geëist. Het lijf moet ook meewerken en dat is de laatste jaren niet altijd het geval geweest. De pijntjes zijn er altijd en in de opbouw naar de Spelen moet ik daar slim mee omgaan. Maar ik ben tevreden."

Europees kampioen Asher-Smith pakte met haar tijd van 10,92 ook het stadionrecord van Schippers (10,94 uit 2015) af. "Dina heeft al heel wat wedstrijden gelopen, ik beschouwde deze race als mijn eerste serieuze", zei de Nederlandse. "Die 10,92 is snel, maar ik kijk er niet te veel naar. Ik moet vooral focussen op mezelf."

Snelste vrouwen op 100 meter in 2021 1. Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jam) - 10,63

2. Sha'Carri Richardson (VS) - 10,72

3. Elaine Thompson (Jam) - 10,78

4. Natasha Morrison (Jam) - 10,87

5. Twanisha Terry (VS) - 10,89

40. Dafne Schippers (Ned) - 11,15

Bol moest even wennen op horden

De Nederlandse zeges bij de FBK Games kwamen op naam van Sifan Hassan, die een wereldrecord liep op de 10 kilometer, en Femke Bol. De 21-jarige Bol won bij haar debuut in Hengelo de 400 meter in een tijd van 54,33.

Daarmee staat ze samen met de Jamaicaanse Ronda Whyte (54,33) tweede op de seizoensranglijst op dit onderdeel. Alleen de Amerikaanse Shamier Little (53,12) was sneller.

"Het was even wennen, mijn eerste horderace van dit jaar, maar ik heb het overleefd", zei Bol na afloop. "Over die tijd kan ik niet zeuren, want de race verliep verre van optimaal. De eerste 200 meter waren goed en volgens plan, maar daarna ging het niet helemaal zoals ik wilde. Er zaten nog wat rare knikken in."