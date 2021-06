Triatlete Maya Kingma heeft zondag voor het eerst in haar carrière een wedstrijd in de WK-serie gewonnen. De Limburgse was verrassend de sterkste in Leeds en nam ook de leiding in de strijd om de wereldtitel.

De 25-jarige Kingma legde de triatlon over de olympische afstand (1,5 kilometer zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen) af in 1:54.26. Daarmee bleef ze de Britsen Jessica Learmonth en Sophie Coldwell respectievelijk elf en twintig seconden voor.

Kingma is na Rachel Klamer de tweede Nederlandse die een wedstrijd uit de WK-serie heeft gewonnen. Klamer, die in Leeds als 31e eindigde, triomfeerde drie jaar geleden in Abu Dhabi.

Dankzij haar overwinning gaat Kingma, die drie weken geleden al derde werd in Yokohama, met 1.856 punten na twee van de zes wedstrijden riant aan de leiding in de WK-serie. Ze heeft 323 punten voorsprong op nummer twee Coldwell.

Kingma kon maar moeilijk beseffen wat ze had bereikt in de sterk bezette wedstrijd in Leeds. "Ik was best wel een beetje emotioneel op het podium", zei ze. "Toen ik aan het lopen was, durfde ik er niet eens aan te denken dat ik weleens kon gaan winnen. Als het dan uiteindelijk lukt, dan is dat echt ongelooflijk mooi."

Na haar zege mag Kingma zich tot de favorieten voor de Olympische Spelen in Tokio rekenen. "Ik ben heel blij met de progressie die ik deze winter weer heb gemaakt. Het zwemmen is op het niveau waar het moet zijn, maar met het fietsen en vooral het lopen heb ik weer een stap gezet. Ik loop nu alweer bijna twee jaar blessurevrij en dat begint ook zijn vruchten af te werpen."

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen wonnen het WorldTour-toernooi in Ostrava. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen wonnen het WorldTour-toernooi in Ostrava. Foto: EPA

Toernooizege voor beachvolleyballers Brouwer en Meeuwsen

Ook beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben ruim anderhalve maand voor de start van de Olympische Spelen in Tokio de vorm te pakken. Het Nederlandse duo won het WorldTour-toernooi in het Tsjechische Ostrava.

In de finale boekten Brouwer en Meeuwsen een indrukwekkende zege door het als eerste geplaatste Tsjechische koppel Ondrej Perusic en David Schweiner voor eigen publiek met 13-21, 21-19 en 15-13 te verslaan.

Brouwer en Meeuwsen, die al zeker zijn van deelname aan de Spelen, speelden hun eerste WorldTour-finale in ruim anderhalf jaar. In 2018 boekten ze hun laatste eindoverwinning op dit niveau.

Op weg naar de finale rekenden Brouwer en Meeuwsen af met hun landgenoten Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde (21-19 en 21-18). Varenhorst en Van de Velde konden zich in Ostrava verzekeren van deelname aan de Spelen als ze in de top drie waren geëindigd. Zij kunnen zich nu alleen op de Continental Cup van eind deze maand in Den Haag nog kwalificeren.