Femke Bol heeft zondag bij de FBK Games de 400 meter horden gewonnen in een nieuw stadionrecord. Dafne Schippers eindigde als vierde op de 100 meter en raakte haar meetingrecord in Hengelo kwijt aan de Britse Dina Asher-Smith.

Bol was bij haar debuut bij de FBK Games direct de beste op de 400 horden, het onderdeel waarop ze komende zomer bij de Olympische Spelen in Tokio ook wil schitteren.

De 21-jarige atlete kwam in Hengelo uit op een tijd van 54,33. Daarmee zat ze ruim een halve seconde boven haar Nederlands record (53,79), maar ze pakte wel het stadionrecord af van Kim Batten. De Amerikaanse liep in 1997 54,41 op de 400 horden bij de FBK Games.

De Oekraïense Anna Ryzhykova, in 2018 tweede bij de EK, eindigde zondag in 54,59 als tweede en de Zuid-Afrikaanse Wenda Nel (55,25) werd derde.

Bol liep pas haar eerste wedstrijd over 400 meter horden van dit jaar. In 2020 won ze alle wedstrijden over deze afstand en stond ze aan het einde van het seizoen bovenaan de wereldranglijst met haar Nederlands record.

Dafne Schippers liep twee 100 meters in Hengelo. Foto: Pro Shots

Flink gat tussen Asher-Smith en Schippers

Schippers, die in 2015 10,94 liep in Hengelo, noteerde zondag met 11,15 haar snelste tijd van het seizoen op de 100 meter, maar het verschil met Europees kampioene Dina Asher-Smith (10,92) was fors.

De Nigeriaanse Blessing Okagbare (11,02) en de Britse Daryll Neita (11,04) waren ook sneller dan Schippers. Naomi Sedney (11,33) eindigde als zesde, Leonie van Vliet (11,60) werd achtste en de pas zeventienjarige N'ketia Seedo klokte de negende tijd (11,67).

Schippers liep eerder op zondag in het voorprogramma in Hengelo 11,22 op de 100 meter. "Ik heb altijd een paar wedstrijden nodig om erin te komen", zei de 28-jarige Utrechtse, die eind mei in Boston bij haar eerste 100 meter 11,38 klokte, voorafgaand aan de atletiekwedstrijd in Hengelo.

De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter wil deze zomer pieken op de 100 en 200 meter op de Olympische Spelen in Tokio.

Churandy Martina kan nog lachen na zijn 200 meter. Foto: ANP

Geen olympische limiet voor Martina

Bol zorgde op het slotonderdeel voor de tweede Nederlandse zege bij de FBK Games. Sifan Hassan verpulverde eerder op zondag het wereldrecord op de 10 kilometer.

Churandy Martina kwam op de 200 meter niet in de buurt van de olympische limiet (20,24). De 36-jarige Nederlander eindigde als zesde in 21,15. Isaac Makwala won in 20,37, terwijl Taymir Burnet (vierde in 21,05) en Solomon Bockarie (vijfde in 21,15) net als Martina boven de 21 seconden bleven.

Op de 400 meter voor mannen was er een tweede plek voor Jochem Dobber (45,51) en een derde plek voor Liemarvin Bonevacia (45,77). Ze kwamen niet aan de olympische limiet van 44,90. Lieke Klaver, geplaatst voor Tokio, klokte de derde tijd bij de 400 meter voor vrouwen: 51,46.