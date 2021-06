De Nederlandse hockeyers hebben zondag bij het EK in Amstelveen een zeker lijkende overwinning uit handen gegeven. De ploeg van bondscoach Max Caldas verspeelde in de slotfase tegen Duitsland een 2-0-voorsprong.

Seve van Ass opende al na zes minuten de score voor Oranje uit een strafcorner. Kort na rust dacht Billy Bakker de marge te verdubbelen, maar de videoscheidsrechter keurde de goal af omdat de aanvaller de bal met de bolle kant van zijn stick had geraakt.

Aan het einde van het derde kwart zorgde Thierry Brinkman uit een counter alsnog voor de 2-0. Nederland leek zo op weg naar de tweede overwinning op dit EK, maar in de slotfase ging het helemaal mis.

Enkele minuten voor tijd kwam de formatie van Caldas met tien man te staan door een groene kaart voor doelman Pirmin Blaak, waarna de Duitsers profiteerden. Twee minuten voor tijd maakte Christopher Rühr uit een strafbal de aansluitingstreffer en kort daarna redde Lukas Windfeder uit een strafcorner een punt voor zijn ploeg.

Oranje viert de openingstreffer van Seve van Ass. Oranje viert de openingstreffer van Seve van Ass. Foto: Pro Shots

Oranje treft Wales in laatste groepsduel

Door het gelijkspel bezet Oranje, dat afgelopen vrijdag in het openingsduel wel met 3-0 van Frankrijk won, met vier punten de tweede plek in groep A. Duitsland heeft evenveel punten, maar gaat aan kop dankzij een veel beter doelsaldo (+7 tegenover +3).

Wales, dat eerder op de dag met 3-2 te sterk was voor Frankrijk, staat met drie punten derde. De nummers één en twee plaatsen zich voor de halve finales. Komende dinsdag kan Nederland de plek bij de laatste vier veiligstellen. Dan is Wales de tegenstander in het Wagener Stadion.

Bij het vorige EK, in 2019 in Antwerpen, eindigde Nederland als derde, nadat in de halve eindstrijd werd verloren van Spanje. Oranje veroverde de Europese titel vijf keer, voor het laatst in 2017.