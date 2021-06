Sifan Hassan heeft zondag bij de FBK Games in Hengelo een spectaculair wereldrecord gelopen op de 10.000 meter. De Nederlandse atlete haalde meer dan tien seconden van de oude toptijd af.

Hassan kwam in Hengelo uit op een tijd van 29 minuten en 6,84 seconden. Het wereldrecord op de langste afstand op de baan stond sinds de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro op naam van de Ethiopische Almaz Ayana met 29.17,45.

Hassan zorgde voor het eerste Nederlands wereldrecord op een olympisch atletiekonderdeel op de baan sinds 1967. Maria Gommers liep toen een toptijd op de 1.500 meter.

Hassan profiteerde slechts zes rondjes van een gangmaker. Daarna nam ze zelf het tempo over en begon ze aan negentien eenzame ronden. Haar tempo stokte geen moment.

Paarse ledlampjes die opflikkerden op de rand van de binnenbaan begeleidden haar, zodat ze wist dat ze op recordschema liep. Hassan eindigde met een flitsende slotronde.

Nederlandse wereldrecords op een olympisch atletiekonderdeel op de baan 2021: Sifan Hassan, 10 kilometer

1967: Maria Gommers, 1.500 meter

1948: Fanny Blankers-Koen, 100 meter

1933: Tolien Schuurman, 200 meter

1932: Tolien Schuurman, 100 meter

Hassan was al Europees recordhouder

Hassan liep vorig jaar oktober bij een ingelaste wedstrijd in Hengelo met 29.36,67 al een Europees record op de 10.000 meter. Toen was het weer niet ideaal door kou en regen.

De regerend wereldkampioene op de 1.500 en 10.000 meter had al wereldrecords op drie niet-olympische onderdelen op haar naam staan. Ze is de snelste ooit op de de mijl en de 5 kilometer op de weg en ze is de houder van het werelduurrecord op de baan.

Hassan gaat komende zomer voor dubbel succes op de Olympische Spelen in Tokio. Ze mikt op gouden medailles op de 5.000 en 10.000 meter. Het laatste Nederlandse atletiekgoud op de Spelen was de titel op de 800 meter van Ellen van Langen in 1992.