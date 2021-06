De Nederlandse volleybalsters hebben de Nations League in het Italiaanse Rimini zondag vervolgd met een zege op Japan. Oranje won met 3-0 in sets (25-22, 25-20 en 25-23).

Het was voor Nederland de vijfde zege in zeven wedstrijden. De Nations League duurt vier weken. De volleybalsters zitten in Italië in een coronabubbel en spelen gedurende deze periode in totaal vijftien wedstrijden.

Bondscoach Avital Selinger begon de wedstrijd tegen Japan met spelverdeler Britt Bongaerts, Nika Daalderop, Elles Dambrink, Eline Timmerman, Juliët Lohuis, Anne Buijs en libero Myrthe Schoot in de basis.

De 25-jarige Celeste Plak, die in de Nations League na anderhalf jaar is teruggekeerd bij de nationale ploeg, kreeg enkele invalbeurten in de derde set.

Nederland was in de Nations League ook al te sterk voor België, Rusland, Thailand en wereldkampioen Servië, maar verloor van Duitsland en de Verenigde Staten.

Het toernooi gaat voor Nederland maandag verder met een wedstrijd tegen Polen. Dinsdag is Canada de tegenstander van Oranje.