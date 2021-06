WK-leider Fabio Quartararo is zondag zijn derde plaats in de Grand Prix van Catalonië kwijtgeraakt door een tijdstraf. De zege bij de MotoGP-race in Barcelona ging naar de Portugees Miguel Oliveira.

Bij de start greep Jack Miller de leiding, maar de Australiër raakte die plek na een fout kwijt aan Oliveira. De Portugees van KTM boekte zijn eerste zege van het seizoen. Oliveira debuteerde in 2019 in de MotoGP en wist vorig jaar zijn eerste twee zeges te boeken.

De Fransman Johann Zarco kwam als tweede over de streep, vlak voor zijn landgenoot Quartararo. De Yamaha-coureur kreeg echter een tijdstraf van drie seconden, omdat hij zijn bescherming had afgedaan en met een ontbloot bovenlijf racete.

Daardoor verloor Quartararo zijn podiumplaats aan Miller. Wereldkampioen Joan Mir legde beslag op de vijfde plaats.

De race in Barcelona kende veel incidenten. Zesvoudig wereldkampioen Marc Márquez viel voor de derde race op rij uit en ook Valentino Rossi eindigde in de grindbak.

Quartararo behoudt met 118 punten de WK-leiding, voor Zarco (101). Op 20 juni wordt op de Duitse Sachsenring de eerstvolgende race gehouden.

Bendsneyder zesde in Moto2

Bo Bendsneyder moest in de Moto2-race genoegen nemen met de zesde plek. De 22-jarige Rotterdammer mocht op de derde plek beginnen in Barcelona en viel in de slotfase terug naar de zesde plek.

Het was voor Bendsneyder de op-één-na beste uitslag van zijn carrière. Vorige maand in Le Mans werd hij vijfde.

De zege in de Moto2 ging naar Remy Gardner. De Australiër breidt daardoor zijn voorsprong in het klassement uit.