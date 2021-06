De Nederlandse handbalsters moeten ook Jessy Kramer en Nikita van der Vliet missen op de Olympische Spelen. Beide speelsters kampen met een blessure.

De 31-jarige Kramer heeft wegens een aanhoudende blessure aan haar knie en enkel besloten haar carrière te beëindigen. "Mijn lichaam zegt dat het tijd is om te stoppen, maar wat zal ik het handbal missen. Op naar nieuwe avonturen en nieuwe uitdagingen", zegt de 151-voudig international (110 goals).

Kramer debuteerde in 2007 in Oranje en maakte deel uit van het team dat in 2019 wereldkampioen werd. De linkeropbouwspeelster heeft ook een zilveren (2015) en bronzen (2017) WK-medaille in haar prijzenkast. De Noord-Hollandse was er ook bij op de EK's van 2016 en 2018, waar Nederland zilver en brons veroverde.

De 21-jarige Van der Vliet speelde pas negen interlands (zes treffers). Met het EK van 2020, waar Oranje teleurstellend zesde werd, speelde ze haar eerste grote toernooi.

Kramer en Van der Vliet maakten deel uit van de voorselectie van bondscoach Emmanuel Mayonnade. Tamara Haggerty is als vervanger opgeroepen.

Handbalsters met veertien speelsters plus reserve naar Tokio

Eerder deze week meldde Yvette Broch (30) zich al af voor de Spelen. Ze wil zich niet laten vaccineren tegen COVID-19 en vond de maatregelen voor ongevaccineerde sporters in Tokio te streng.

De 33-jarige Nycke Groot besloot onlangs zich weer beschikbaar te stellen voor Oranje. Zij sluit over twee weken aan. Groot had haar interlandcarrière twee jaar geleden beëindigd.

De handbalsters spelen volgende maand een drielandentoernooi. De voorlopige selectie bestaat uit 22 speelsters, onder wie de van een knieblessure herstellende Estavana Polman. Mayonnade mag veertien handbalsters en één reservespeelster meenemen naar Tokio.