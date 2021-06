Shelly-Ann Fraser-Pryce heeft zaterdag bij atletiekwedstrijden in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston de op een na snelste tijd ooit op de 100 meter gelopen. De Jamaicaanse wereldtopper klokte een persoonlijk record van 10,63 seconden.

Alleen de Amerikaanse Florence Griffith-Joyner was in het verleden sneller dan Fraser-Pryce. Zij noteerde in 1988 10,49 en dat is 33 jaar later nog altijd het wereldrecord.

Op de eeuwige ranglijst schoof Fraser-Pryce op van de vierde naar de tweede plaats. De regerend wereldkampioene en tweevoudig olympisch kampioene passeerde haar landgenotes Marion Jones (10,65) en Carmelita Jeter (10,64).

Fraser-Pryce verbeterde zaterdag wel de beste seizoenstijd. Ze dook bijna een tiende onder de 10,72 van het aanstormende Amerikaanse talent Sha'Carri Richardson.

De 34-jarige Fraser-Pryce mikt komende zomer in Tokio duidelijk op een derde olympische titel op de 100 meter, na haar gouden medailles op de Olympische Spelen van Peking in 2008 en Londen in 2012.

Dafne Schippers aast ook op de olympische titel op de 100 meter, al heeft ze een lichte voorkeur voor de 200 meter. De Nederlandse werd op de Spelen in Rio de Janeiro vijfde op de 100 meter en heeft een persoonlijk record van 10,81.