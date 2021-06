De Nederlandse hockeysters zijn goed begonnen aan het EK in eigen land. De titelverdediger won zaterdag de openingswedstrijd tegen Ierland met 4-0.

De ploeg van bondscoach Alyson Annan leidde bij rust al met 3-0 in het Wagener Stadion in Amstelveen, waar 3.500 geteste toeschouwers op de tribunes zaten. Caia van Maasakker, Laurien Leurink en Frédérique Matla waren de doelpuntenmakers.

Met haar doelpunt gaf de 32-jarige Van Maasakker haar jubileuminterland extra glans. De verdediger, die een strafbal benutte voor de 1-0, speelde tegen Ierland haar tweehonderdste interland voor Nederland. Leurink maakte in het derde kwart ook de 4-0.

Nederland speelt maandag de tweede groepswedstrijd tegen Spanje, dat later op de dag nog Schotland treft in poule A. De nummers één en twee van de groep plaatsen zich voor de halve finales.

Oranje jaagt in Amstelveen op de derde Europese titel op rij. Nederland was in 2017 en 2019 ook al de beste van Europa, terwijl in 2018 de wereldtitel werd veroverd ten koste van Ierland. De hockeysters zijn sowieso recordhouder met tien Europese titels.

Bij het EK kan Annan geen beroep doen op sterspelers Lidewij Welten en Xan de Waard. Zij zijn nog geblesseerd. Voor Welten, die met een zware hamstringblessure aan de kant staat, wordt het een race tegen de klok om de Olympische Spelen van Tokio te halen. Aanvoerder Eva de Goede, die aanvankelijk nog het EK zou missen, is daarentegen wel op tijd hersteld van een polsblessure.