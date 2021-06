Bokser Enrico Lacruz heeft zich in de categorie tot 63 kilogram geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio. De Gelderlander bereikte zaterdag de kwartfinales op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Parijs en dat was genoeg voor een ticket voor de Spelen.

De 27-jarige Lacruz won van de Albanees Rexhildo Zenel en verzekerde zich daarmee van een plek bij de laatste acht van het OKT.

Het worden de tweede Olympische Spelen voor Lacruz. Op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro was hij ook al actief. Hij werd toen de eerste Nederlandse bokser sinds 1992 die op de Olympische Spelen uitkwam. In de achtste finales werd Lacruz toen uitgeschakeld.

Later op de dag kan ook Nouchka Fontijn zich in de categorie tot 75 kilogram plaatsen voor Tokio. De zilveren medaillewinnaar op de Spelen in Rio heeft aan een zege op de Zweedse Love Holgersson genoeg voor kwalificatie.

Max van der Pas, Artjom Kasparian en Jemyma Betrian grepen eerder naast een ticket voor de Spelen van Tokio, die met een jaar vertraging op 23 juli van start gaan.