De Nederlandse volleyballers hebben de zege van vrijdag op Duitsland geen vervolg kunnen geven. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza ging kansloos onderuit tegen Argentinië: 0-3.

Oranje kwam nog goed uit de startblokken en leidde in de eerste set met 5-0 en 9-5, maar gaf het eerste punt alsnog uit handen tegen de nummer tien van de wereldranglijst (19-25). Nederland was zichtbaar aangeslagen in de tweede set (20-25), waarna de derde set ook verloren ging (23-25).

Nimir Abdelaziz was met 22 punten topschutter bij Oranje, dat het toernooi woensdag vervolgt met een wedstrijd tegen Brazilië.

Het is de vijfde nederlaag voor Nederland in de Nations League, die zes wedstrijden onderweg is. De volleyballers wonnen tot dusver alleen van Duitsland, waardoor ze vooralsnog de teleurstellende veertiende plaats op de ranglijst bezetten.

Aan de Nations League doen de zestien beste landen ter wereld mee. Oranje, dat voor het eerst sinds 2017 mag meedoen aan de prestigieuze competitie, verloor in zijn eerste vier wedstrijden van achtereenvolgens Rusland, Japan, Iran en Slovenië.