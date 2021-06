Bent Viscaal en Richard Verschoor zijn er zaterdag niet in geslaagd om punten te scoren in de Formule 2-sprintrace in Azerbeidzjan. Op het stratencircuit van Bakoe eindigde Viscaal als tiende en kwam Verschoor als twaalfde over de finish.

De 21-jarige Viscaal pakte met zijn tiende plek wel poleposition voor de tweede sprintrace die later op zaterdag om 15.40 uur op het programma staat. De top tien begint in omgekeerde startvolgorde aan de tweede wedstrijd van het weekend.

Viscaal startte de race als dertiende en slaagde erin om drie posities goed te maken. Verschoor begon als veertiende en won één plek.

Robert Shwartzman pakte de zege op het Baku International Street Circuit, waar dit weekend ook de Formule 1-coureurs in actie komen. De Brit Dan Ticktum eindigde als tweede en Guanyu Zhou uit China completeerde de top drie.

Na de tweede sprintrace van zaterdag staat zondag nog de Formule 2-hoofdrace op het programma. Die wedstrijd begint om 10.45 uur.