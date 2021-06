De Nederlandse 3x3-basketbalsters zijn het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in het Hongaarse Debrecen vrijdag begonnen met een overwinning en een nederlaag. De ploeg van bondscoach Hakim Salem moet hierdoor verder in de tussenronde.

Loyce Bettonvil, Jill Bettonvil, Ilse Kuijt en Noortje Driessen begonnen het toernooi met een 11-10-zege op Estland. Later op de avond verloren met 12-14 van gastland Hongarije.

Hierdoor eindigde Oranje als tweede in groep B en moet het in een tussenronde strijden om een plek in de halve finales, waarvan Hongarije al zeker is. In die tussenronde treft de ploeg van bondscoach Hakim Salem Iran, Italië of Taiwan, die zaterdag in actie komen. Alleen de winnaar van dit OKT plaatst zich voor de Olympische Spelen in Tokio.

Vorige week strandde Nederland bij het OKT in het Oostenrijkse Graz in de groepsfase. Met Estland en Hongarije trof het nu uitgerekend twee ploegen waarvan toen werd verloren.

De Nederlandse 3x3-basketballers plaatsten zich vorige week wel voor de Spelen. Het 3x3-basketbal staat in Tokio voor het eerst op het olympische programma.