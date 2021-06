De Nederlandse hockeyers zijn het EK in eigen land begonnen met een eenvoudige overwinning. De ploeg van bondscoach Max Caldas was vrijdag in Amstelveen met 3-0 te sterk voor Frankrijk, waar Jeroen Delmee op de bank zat als bondscoach.

Jip Janssen opende na iets meer dan twintig minuten de score uit een strafcorner. Hij vond via een Franse stick het doel, nadat Oranje bij de vorige vier strafcorners had verzuimd om op voorsprong te komen.

Doelman Pirmin Blaak voorkwam even later met het nodige geluk de gelijkmaker van Antonin Igau, waarna Thierry Brinkman op slag van rust met een tip-in de marge verdubbelde.

Vroeg in de tweede helft zorgde Jeroen Hertzberger met een frommelgoal voor de 3-0. Pieter van Straaten was in het vervolg nog dicht bij de eretreffer voor het Frankrijk van Delmee, die na de Olympische Spelen van Tokio de bondscoach van Oranje wordt.

Jip Janssen (rechts) opende de score voor Oranje. Jip Janssen (rechts) opende de score voor Oranje. Foto: Pro Shots

Duitsland verpulvert Wales

Eerder op de dag haalde Duitsland in dezelfde poule met 8-1 uit tegen Wales. Zondag staan Oranje en Duitsland tegenover elkaar in hun tweede groepswedstrijd.

De nummers één en twee van de groep plaatsen zich voor de halve finales. In de andere poule, met titelverdediger België, worden zaterdag de eerste wedstrijden gespeeld.

Bij het vorige EK, in 2019 in Antwerpen, eindigde Nederland als derde, nadat in de halve eindstrijd werd verloren van Spanje. Oranje veroverde de Europese titel vijf keer en dat gebeurde in 2017 voor het laatst.

De Nederlandse hockeysters beginnen zaterdag aan het EK met een groepswedstrijd tegen Ierland. De ploeg van bondscoach Alyson Annan is titelverdediger in Amstelveen.