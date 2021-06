Ook het derde bezwaar van Kim Polling op de keuze van de Nederlandse judobond is vrijdag afgewezen. Dat betekent dat Sanne van Dijke definitief naar de Olympische Spelen gaat in de categorie tot 70 kilogram.

De dertigjarige Polling besloot woensdag voor de derde keer bezwaar aan te tekenen bij het bestuur van de Nederlandse judobond. De Groningse maakte zo van haar laatste mogelijkheid gebruik om een plek in de olympische selectie af te dwingen.

Ze kreeg vrijdag dus geen gelijk van de judobond, waardoor niet Polling maar Van Dijke naar Japan mag afreizen voor de Spelen. "De komende tijd zal ik gebruiken om dit te verwerken en de batterij op te laden om daarna weer snel medailles te winnen", zegt Polling in een reactie tegen het AD.

In elke gewichtsklasse mag Nederland slechts één judoka naar Tokio sturen. In de categorie tot 70 kilogram bleef het tot het laatste moment spannend en daarom moest de selectiecommissie een knoop doorhakken. De keuze viel uiteindelijk op Van Dijke en niet op Polling, die het besluit niet begrijpt en meermaals in beroep ging.

Sanne van Dijke is zeker van deelname aan de Olympische Spelen. Sanne van Dijke is zeker van deelname aan de Olympische Spelen. Foto: ANP

Polling: 'Olympische coaches niet bevraagd'

Polling vindt dat zij op basis van de statistieken juist de voorkeur zou moeten krijgen boven Van Dijke en dat de selectiecommissie de cijfers verkeerd interpreteert. Polling vindt namelijk dat zij al sinds december 2019 aantoont dat ze beter presteert dan Van Dijke en dat de marge alleen maar groter is geworden.

De bezwaarcommissie keek nog eens naar de zaak, maar zag geen reden om het besluit van de selectiecommissie terug te draaien, waardoor Polling opnieuw protest aantekende. Maar wederom zonder succes.

Polling is dan ook teleurgesteld in het besluit. "In de drie instanties zijn de olympische coaches, wiens input doorslaggevend is geweest bij de beslissing, niet bevraagd. In geen enkele van die drie stappen is de zaak dus inhoudelijk opnieuw bekeken."