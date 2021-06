LeBron James doet niet mee aan de Olympische Spelen van Tokio. De 36-jarige basketballer van Los Angeles Lakers wil zich de komende maanden concentreren op het promoten van de film Space Jam: A New Legacy. James speelt daarin de hoofdrol.

"Ik denk dat ik deze zomer voor de Tune Squad ga spelen in plaats van op de Olympische Spelen", aldus James, verwijzend naar zijn team in de film. "Daar ligt mijn focus."

James deed zijn uitspraken vlak na de uitschakeling van de LA Lakers in de eerste ronde van de play-offs van de NBA tegen de Phoenix Suns. De sterspeler van de Lakers wil bovendien een maand rust nemen, vooral om een geblesseerde enkel tijd te geven volledig te genezen.

Met de Amerikaanse ploeg won James goud op de Olympische Spelen van Peking (2008) en Londen (2012). In Athene in 2004 was er brons voor de VS met James in de gelederen. James liet de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro ook al schieten.

Space Jam: A New Legacy gaat op 16 juli in de Verenigde Staten in première.