De Amerikaanse atlete Brianna McNeal is vrijdag voor vijf jaar geschorst. De regerend olympisch kampioene op de 100 meter horden kreeg die straf vanwege het overtreden van de dopingregels.

McNeal heeft geknoeid met een dopingtest en werd daarom door de AIU, de integriteitseenheid binnen de atletiek, begin dit jaar al voorlopig geschorst. Het mondiale antidopingbureau WADA beschouwt knoeien met een dopingtest als een overtreding van de dopingregels.

De schorsing van McNeal gaat met terugwerkende kracht in en loopt tot 15 augustus 2025. Dat betekent dat ze naast de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio ook de Spelen van 2024 in Parijs mist. De 29-jarige Amerikaanse kan nog beroep aantekenen tegen haar straf.

McNeal is een concurrente van Nadine Visser, met 12,62 de houdster van het Nederlands record op de 100 meter horden. Visser, momenteel herstellende van een hamstringblessure, werd in 2019 zesde bij de WK in Doha. McNeal werd daar in de series gediskwalificeerd vanwege een valse start. Haar landgenote Nia Ali pakte de wereldtitel.

Naast het olympisch goud in 2016 veroverde McNeal in 2013 de wereldtitel op de 100 meter horden. De WK van 2017 moest ze laten schieten omdat ze toen een jaar geschorst was vanwege het missen van drie dopingcontroles in een jaar.