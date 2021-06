De Nederlandse volleyballers hebben vrijdag eindelijk hun eerste zege geboekt in de Nations League. Oranje was in zijn vijfde duel in het Italiaanse Rimini na een spannend duel te sterk voor Duitsland.

Nederland kwam op een 1-0- en een 2-1-voorsprong in sets, maar de Duitsers kwamen twee keer terug. In de vijfde set was de ploeg van bondscoach Roberto Piazza nipt de beste: 25-18, 23-25, 25-20, 23-25 en 15-13.

Piazza speelde tegen de Duitsers het merendeel van de wedstrijd met Wessel Keemink, Nimir Abdelaziz, Thijs ter Horst, Bennie Tuinstra, Michael Parkinson, Twan Wiltenburg en libero Just Dronkers

Ter Horst was de topscorer met 26 punten. Aanvoerder en sterspeler. Abdelaziz noteerde 24 punten tegen de nummer vijftien van de wereld. Nederland staat twintigste.

Aan de Nations League doen de zestien beste landen ter wereld mee. Oranje, dat voor het eerst sinds 2017 mag meedoen aan de prestigieuze competitie, verloor in zijn eerste vier wedstrijden achtereenvolgens van Rusland, Japan, Iran en Slovenië.

De Nederlandse mannen spelen zaterdag tegen Argentinië (10.00 uur).