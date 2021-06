Het EK hockey voor mannen en vrouwen, dat vrijdag begint in Amstelveen, is voor de Nederlandse teams toch vooral een belangrijk opstapje naar de Olympische Spelen van Tokio, die over minder dan twee maanden van start gaan.

"Het voelt wel alsof alles nu in het teken staat van de Spelen, waar we allemaal de beste versie van onszelf willen laten zien", zegt Frédérique Matla, spits van de Oranjevrouwen.

"We zitten echt in een tunnel en het is een kwestie van trainen om beter te worden en te herstellen als je vrij bent. Het is niet zo dat je denkt; laat ik eens iets anders gaan doen."

Het toernooi in Nederland begint vrijdag om 17.00 uur met de mannenwedstrijd tussen Duitsland en Wales. In diezelfde groep speelt Oranje vrijdag om 20.00 uur tegen Frankrijk.

De Nederlandse vrouwen starten hun jacht op titelprolongatie zaterdag met een duel met Ierland (15.30 uur). Spanje en Schotland zijn de andere tegenstanders in de groepsfase. Er doen zowel bij mannen als de vrouwen acht landen mee.

De Oranjemannen werden vijf keer Europees kampioen. De Oranjemannen werden vijf keer Europees kampioen. Foto: Pro Shots

'We zullen echt niet tevreden zijn met tweede plek'

De Oranjemannen werden in 2017 voor het laatst Europees kampioen, toen het toernooi ook in Amstelveen werd gehouden. Twee jaar geleden ging de titel naar gastland België. De Nederlandse hockeysters kunnen hun derde EK-titel op een rij veroveren.

"Aan de ene kant is het een goed voorbereidingstoernooi voor de Spelen, maar een EK blijft ook gewoon mooi en we zullen echt niet tevreden zijn met de tweede plek", aldus Matla. "Ik hoop dat het een mooie zomer wordt. Na het EK zijn we even vrij en dan gaan we weer toewerken naar een nieuwe piek. We doen het één voor één."

De Nederlandse teams moeten bij de eerste twee in de poule eindigen om de halve finales te bereiken. De finales zijn volgende week zaterdag (mannen) en zondag (vrouwen). In het Wagener Stadion zijn dagelijks 3.500 fans welkom.

Programma groepsfase Oranjemannen Vrijdag 20.00 uur: Nederland-Frankrijk

Zondag 15.00 uur: Nederland-Duitsland

Dinsdag 20.00 uur: Nederland-Wales