Los Angeles Lakers is in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) als titelverdediger direct uitgeschakeld in de play-offs van de NBA. De ploeg van vedette LeBron James ging voor de vierde keer onderuit tegen Phoenix Suns.

De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 113-100 voor de Suns, wat de onderlinge stand in de best-of-sevenserie op 4-2 bracht. Na drie wedstrijden stonden de Lakers, die in het reguliere seizoen al wisselvallig waren door blessureleed, nog op een 2-1-voorsprong.

In het zesde onderlinge duel kwam sterspeler James tot 29 punten, maar hij kon de nederlaag en daarmee de uitschakeling van zijn ploeg niet voorkomen. Hij strandde voor het eerst in de eerste play-offronde en blijft op vier kampioenschappen staan: twee met Miami Heat, één met Cleveland Cavaliers en één met de Lakers.

De Lakers, waar de andere sterspeler Anthony Davis gehinderd werd door een lieskwetsuur, pakten vorig seizoen onder leiding van James de eerste titel in tien jaar en de zeventiende in totaal. De club uit Los Angeles is met die zeventien kampioenschappen samen met Boston Celtics gedeeld recordhouder.

Phoenix Suns staat in de tweede ronde van de play-offs tegenover Denver Nuggets. Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks en Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets zijn de andere kwartfinaleduels die al bekend zijn.

In de eerste ronde moet alleen bij de best-of-sevenserie tussen Los Angeles Clippers en Dallas Mavericks - de stand is daar na vijf wedstrijden 2-3 - de beslissing nog vallen. De winnaar treft Utah Jazz.