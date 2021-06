De Nederlandse ploeg zal komende zomer vrijwel volledig gevaccineerd deelnemen aan de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen in Tokio. Sportkoepel NOC*NSF is erg blij dat bijna iedereen een prik heeft genomen tegen het coronavirus.

"We komen nu uit op ongeveer 99,8 procent van al onze sporters, dus zeg maar ruim 99 procent. Dat we zo hoog zouden uitkomen, hadden we vooraf niet gedacht", zegt technisch directeur Maurits Hendriks van NOC*NSF.

Volgens Hendriks zijn er momenteel nog "twee tot vier personen" die zich niet willen laten vaccineren. Daar hoort Yvette Broch niet meer bij. De handbalinternational trok zich terug voor de Spelen, omdat ze als ongevaccineerde sporter in haar beleving in Japan te veel in afzondering zou moeten verblijven.

"Pas als de eindselecties van de bondscoaches bekend zijn, hebben we de definitieve cijfers", aldus Hendriks, die benadrukt dat vaccineren voor de Spelen geen verplichting was. "Dat hebben we altijd duidelijk gezegd."

"Sporters maken gewoon deel uit van de samenleving en er zijn mensen die twijfels hebben over vaccineren, die daar kritisch over zijn of het vanwege principiële overwegingen niet willen. Uiteraard hielden we er rekening mee dat die personen er ook in onze ploeg zouden zijn. Maar dat het er zo weinig zijn, is boven verwachting."

'Bevestiging dat COVID-19 geen grote spelbreker zal zijn'

NOC*NSF heeft er de afgelopen weken bij de sporters voor gepleidooid om zich te laten vaccineren. "Daarbij stond het goed informeren van alle betrokkenen centraal", vertelt Hendriks.

"We hebben vanaf het begin aangegeven dat het om de bescherming van de sporters zelf gaat, maar ook van anderen. Vaccinatie uit respect voor de Japanse bevolking is daarbij eveneens van belang."

Hendriks meent dat de vaccinatiescore van bijna 100 procent vertrouwen op een goede en veilige afloop van de Spelen. "Het is wat ons betreft een bevestiging dat COVID-19 in Tokio geen grote spelbreker zal zijn."