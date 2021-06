Atlete Irene van der Reijken heeft donderdag voor een verrassing gezorgd door bij een wedstrijd in het Spaanse Huelva de olympische limiet op de 3.000 meter steeplechase te lopen. De Rotterdamse is daardoor zeker van de Olympische Spelen van Tokio.

De 27-jarige Van der Reijken liep de 3.000 meter in Huelva in een tijd van 9.27,38, wat ruim onder de olympische limiet van 9.30 is.

Met de tijd verpulverde Van der Reijken bovendien haar eigen nationaal record, dat op 9.33,83 lag. Ze liep die tijd slechts een maand geleden in het Duitse Rehlingen.

Van der Reijken zet met haar olympische deelname een primeur op haar naam, want ze is de eerste Nederlandse atlete die zich op de 3.000 meter steeplechase plaatst voor de Olympische Spelen.

De 3.000 meter steeplechase is bij de vrouwen pas sinds 2008 een onderdeel op de Olympische Spelen. Bij de mannen staat die al sinds 1920 op het programma.