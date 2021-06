Voorzitter Hinkelien Schreuder van de Nederlandse atletencommissie is verrast dat handbalinternational Yvette Broch zich voor de Olympische Spelen heeft teruggetrokken. De routinier van Oranje weigert een coronavaccinatie te nemen en ziet af van een alternatief verblijf in Tokio.

Broch heeft naar eigen zeggen van de stafleden van de Nederlandse ploeg te horen gekregen dat ze als niet-gevaccineerde in een geïsoleerde positie terechtkomt, zeker in Tokio, waar de Spelen komende zomer worden gehouden. Daar heeft ze geen zin in en daarom is ze niet meer beschikbaar voor het evenement.

"We hebben als atletencommissie altijd begrepen dat er geen onderscheid zal worden gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde sporters. Ik ben niet op de hoogte van een verandering op dit vlak. Dus dat moet nu uitgezocht worden", zegt Schreuder.

"Voor zover ik weet, was het uitgangspunt dat je niet eens hoeft te delen of je gevaccineerd bent of niet, dat valt onder het medisch geheim, dat is privacy-informatie. Het is aan de sporters zelf om die keuze te maken."

"Het kan zijn dat er uit Japan nieuwe richtlijnen zijn gekomen; de Japanse overheid is heel rigide en leidend in de coronasituatie. Het IOC en de nationale olympische comités dienen dat beleid te volgen, heb ik begrepen. Maar het zou heel kwalijk zijn als er in Tokio onderscheid wordt gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde sporters."

'Dat zou indruisen tegen alle topsportwetten'

Broch veronderstelde donderdag tegen NRC dat de bondscoach van Oranje, Emmanuel Mayonnade, zelfs een advies zou hebben gekregen om alleen gevaccineerde speelsters mee te nemen naar de Spelen.

"Dat zou indruisen tegen alle topsportwetten", aldus Schreuder. "Het gaat om het beste team op sportief gebied te selecteren en niet op basis van andere facetten. Dat zou ik echt heel vreemd vinden."

"We weten nu al dat de protocollen in Tokio heel streng zullen zijn. Deze Spelen zullen zeker niet de glans hebben van andere olympische toernooien. Maar laat het toch vooral over sport gaan."

De dertigjarige Broch kon zich net als alle andere Nederlandse olympiërs in april laten vaccineren tegen, maar zag daarvan af. "Mijn lichaam is mijn tool. We weten helemaal niet wat het vaccin doet op lange termijn", vertelde ze.