De Nederlandse volleyballers hebben donderdag ook de vierde wedstrijd in de Nations League verloren. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza was in het Italiaanse Rimini niet opgewassen tegen vice-Europees kampioen Slovenië.

Tot aan halverwege de eerste set ging het gelijk op, maar daarna werd Oranje steeds slordiger en slaagde de ploeg er geen moment in de Slovenen aan het wankelen te brengen. De setstanden waren 18-25, 15-25 en 18-25.

Nederland ging eerder onderuit tegen Rusland, Japan en Iran. Oranje staat op de veertiende plaats. Ook Italië en Australië zijn nog zonder zege. Nederland neemt het vrijdag tijdens de vijfde speelronde op tegen nummer zeven Duitsland.

Aan de Nations League doen de zestien beste landen ter wereld mee. Nederland mocht in de jaarlijkse competitie, die tot 2018 de World League heette, de plaats van China innemen. Het Aziatische land had zich teruggetrokken.

Nederland nam tussen 1990 en 2017 21 keer deel aan de World League, maar speelde de laatste jaren op het tweede niveau. In 2013 maakte Oranje voor de laatste keer zijn opwachting in de hoogste divisie.