Handbalster Yvette Broch heeft zich teruggetrokken voor de Olympische Spelen van Tokio. De sterkhouder van Oranje, die begin dit jaar haar comeback maakte, weigert een coronavaccinatie te nemen en ziet af van een alternatief verblijf in de Japanse stad.

"Ik ben weer begonnen met handballen om plezier te hebben in de sport. Om te genieten, en alle emoties te voelen die daarbij horen", verklaart Broch uitgebreid tegen NRC. "Maar omdat er strenge regels zullen gelden, helemaal voor niet-gevaccineerde atleten, valt dat emotionele deel weg. Daarom ga ik niet naar de Spelen."

"Het komt erop neer dat ik straks in Tokio niet in openbare ruimtes mag komen. Ik moet apart eten en apart slapen en mag alleen met de rest van het team zijn bij trainingen, besprekingen en tijdens de wedstrijd. Volgens mij gaan ze van TeamNL de bondscoach adviseren om alleen gevaccineerde meiden mee te nemen."

De dertigjarige Broch kon zich net als alle andere Nederlandse olympiërs in april laten vaccineren tegen het coronavirus, maar zag daarvan af. "Als handballer heb ik geen verstand van virussen en vaccinaties. Dus ben ik zelf wat dingen gaan onderzoeken en gaan kijken naar een alternatief geluid. Daardoor ben ik gaan twijfelen. Mijn lichaam is mijn tool. We weten helemaal niet wat het vaccin doet op lange termijn."

Het is duidelijk dat vaccinatie de kans dat je het coronavirus nog overdraagt kleiner maakt. Maar hoeveel kleiner, is nog niet bekend. Vaccinatie maakt de kans dat mensen het virus doorgeven in ieder geval niet nul, maar het is inmiddels wel duidelijk dat veel ziekenhuisopnames worden voorkomen.

Yvette Broch speelt weer in dienst van het Franse Metz. Yvette Broch speelt weer in dienst van het Franse Metz. Foto: Pro Shots

Handbalbond respecteert besluit van Broch

"We respecteren de beslissing die Yvette heeft genomen, al vinden we het ontzettend jammer dat ze zich niet beschikbaar stelt voor de Olympische Spelen", zegt Sjors Röttger, directeur van de handbalfederatie NHV.

"Ze is een fantastische handbalster en we hadden haar graag op het veld zien schitteren. Het eerste deel van de selectie start maandag met de voorbereiding op de Olympische Spelen. We hebben vertrouwen in de ploeg en kijken uit naar het toernooi."

Broch zette in augustus 2018 een punt achter haar loopbaan omdat ze mentaal en fysiek uitgeput was en daardoor geen topsport meer kon bedrijven. Begin dit jaar maakte ze bij het Franse Metz haar rentree en niet veel later werd bekend dat Broch zich ook weer beschikbaar stelt voor Nederland, waarmee ze in 2016 de vierde plaats bereikte op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro.

Broch is niet de eerste topsporter die een coronavaccinatie weigerde te nemen. Ook bij het Nederlands elftal zagen volgens bondscoach Frank de Boer "een stuk of zes spelers" af van een prik. Matthijs de Ligt, die een van die spelers was, beloofde na massale ophef over zijn weigering alsnog een vaccinatie te gaan nemen.