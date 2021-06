De Nederlandse volleybalsters hebben woensdag bij de Nations League in Rimini voor een verrassing gezorgd. Oranje versloeg wereldkampioen Servië met 3-1.

De setstanden waren 25-22, 25-16, 18-25 en 25-21. Nika Daalderop was in grote vorm en bracht twintig punten op haar naam. Juliët Lohuis had met zeventien punten ook een groot aandeel in de fraaie overwinning.

Het was voor Nederland de vierde zege in het toernooi, dat vier weken duurt in een coronabubbel in de Italiaanse kustplaats Rimini. De volleybalsters spelen gedurende deze periode in totaal vijftien wedstrijden.

Oranje won eerder van België, Rusland en Thailand, maar verloor van Duitsland en de Verenigde Staten. De volgende wedstrijd van Oranje is zondag tegen Japan.