Sporters die meedoen aan de Olympische of Paralympische Spelen en in hun land niet de mogelijkheid hebben om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus, kunnen een prik halen in Qatar of Rwanda.

De sporters krijgen dan het vaccin van Pfizer/BioNTech. Het internationaal olympisch comité (IOC) sloot een maand geleden een deal met die twee bedrijven voor de levering van vaccins aan Tokio-gangers.

Het gaat volgens het IOC om "een paar landen" waar sporters nog niet in aanmerking komen voor vaccinatie. Het olympisch comité wil de betreffende sporters helpen om naar Doha (Qatar) of Kigali (Rwanda) te reizen.

Volgens het IOC is inmiddels ongeveer driekwart van de sporters die gaan meedoen aan de Olympische of Paralympische Spelen gevaccineerd. Het IOC hoopt dat uiteindelijk ruim 80 procent van de deelnemers gevaccineerd naar Tokio gaat. De Spelen beginnen op 23 juli.

Nederlandse sporters kwamen al vervroegd in aanmerking

In april besloot de Nederlandse overheid om de sporters van TeamNL vervroegd in aanmerking te laten komen voor vaccinatie. Het gaat om ongeveer driehonderd sporters voor de Olympische Spelen en ruim honderd paralympiërs.

Zij konden hun twee prikken halen op de priklocatie op het hoofdkwartier van sportkoepel NOC*NSF, op Sportcentrum Papendal. Kort geleden kregen ook de begeleiders, officials en journalisten die naar Tokio gaan de mogelijkheid om zich te laten prikken met het vaccin van Pfizer/BioNTech, volgens NOC*NSF afkomstig uit de voorraad van het IOC.

Het is voor alle deelnemers aan de Spelen niet verplicht om zich te laten vaccineren, maar het IOC heeft iedereen wel opgeroepen om dat te doen, ook uit respect voor de Japanse bevolking. In Japan neemt de weerstand tegen het doorgaan van de Spelen alleen maar toe. Het gastland heeft te maken met de vierde coronagolf en het vaccinatieproces in Japan is pas net op gang gekomen.