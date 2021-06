Jacco Verhaeren wordt vanaf september de nieuwe technisch directeur bij de Franse zwembond. De Brabander gaat in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs leiding geven aan de Franse zwemtrainers.

"De Spelen in Parijs vormden voor mij de grootste aantrekkingskracht", zegt Verhaeren in gesprek met het AD. "Een Olympische Spelen in eigen land maak je zelden mee. Dat is wel heel bijzonder. Zeker voor zo'n groot zwemland als Frankrijk."

De 52-jarige Verhaeren was tot vorig jaar werkzaam als hoofdcoach bij de Australische zwembond. Na zeven jaar keerde hij met zijn gezin terug in Nederland, waarna hij als projectmanager aan de slag ging bij de Duitse zwembond. Daarvoor hoeft hij echter niet aan de badrand te staan, waardoor hij tijdens de Spelen in Tokio ontbreekt. Die tijd gebruikt hij voor een inwerkperiode in Frankrijk.

"Ik ga de coaches van de topzwemmers in het hele land bezoeken. Ik ga kijken naar de planning, logistiek, innovaties en ik zal programma's opstellen. Wat kan er anders? Wat kan er beter? Daar ga ik me nu vooral in verdiepen. In juli begin ik achter de schermen en vanaf september officieel."

Verhaeren geniet bekendheid als oud-coach van voormalig olympisch kampioenen Pieter van den Hoogenband, Inge de Bruijn en Ranomi Kromowidjojo. De Bruijn won liefst vier olympische titels onder Verhaeren, terwijl Van den Hoogenband en Kromowidjojo drie keer de gouden medaille veroverden.