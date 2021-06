Sanne van Dijke is eindelijk verlost van de zware olympische kwalificatiestrijd met Kim Polling, die ook na een bezwaarprocedure niet naar de Spelen mag. De 25-jarige Van Dijke kan daardoor donderdag bij de WK in Boedapest voor het eerst in drie jaar vrijuit judoën, op weg naar haar ultieme doel: olympisch goud in Tokio.

Een paar dagen nadat ze van de selectiecommissie hoorde dat ze de enige Nederlandse olympische plek in de categorie tot 70 kilogram krijgt, schonk Van Dijke thuis in het Brabantse Heeswijk-Dinther een glas wijn in en stak ze de open haard aan.

Drie jaar aan frustraties en irritaties schreef de judoka op briefjes, die ze in het vuur gooide. "Echt ritueel verbranden", zegt Van Dijke met een lach. "Om alle negatieve gedachtes van me af te zetten en de positieve dingen op te pakken."

Sinds het begin van het olympisch kwalificatietraject in mei 2018 had de spannende strijd met Polling - net als Van Dijke een wereldtopper en kandidaat voor een medaille in Tokio - als een wolk boven de Brabantse gehangen.

"Toen het klaar was, kwam alles wat ik al die tijd geparkeerd had wel even binnen", aldus Van Dijke. "Natuurlijk was ik blij dat ik naar de Spelen mag, maar tegelijkertijd overvielen de negatieve emoties me. Dat werd zo belemmerend, dat ik naar mijn psycholoog ben gegaan en heb gezegd: 'Ik heb niet het idee dat ik dit zelf positief kan omdraaien.'"

Het advies: zorg voor een moment van ontlading. "Mijn eerste reactie was: dat wil ik nog niet, want mijn grote droom is een olympische medaille. Deze kwalificatieprocedure was een noodzakelijk kwaad, meer niet. Maar ik heb geluisterd naar mijn psycholoog en die ontlading bleek inderdaad wel echt nodig om vol goede moed vooruit te kunnen kijken."

Sanne van Dijke werd in april voor de tweede keer Europees kampioene. Sanne van Dijke werd in april voor de tweede keer Europees kampioene. Foto: ANP

'WK eerste toernooi in 3 jaar waar geen druk op staat'

Van Dijke kijkt vooral naar 28 juli, de dag waarop ze in de Nippon Budokan in de voetsporen wil treden van Anton Geesink, de judolegende die in 1964 olympisch kampioen werd in de beroemde hal in Tokio. De WK van deze week in Boedapest is een opstapje richting dat ultieme doel.

"Ik heb de afgelopen drie jaar eigenlijk geen enkel toernooi gehad waar geen druk op stond", zegt de regerend Europees kampioene. "Ik was me er zo bewust van dat één fout me misschien wel mijn olympisch ticket kon kosten, dat ik heel veilig heb gejudood. Op de WK kan ik nu nieuwe technieken uittesten die in de trainingen al best aardig gaan."

Van Dijke erkent dat de hevige kwalificatiestrijd haar ontwikkeling als judoka op bepaalde vlakken wat heeft tegengehouden. "Maar het heeft me ook veel gebracht. Op mentaal vlak, maar ook dat ik jarenlang altijd 100 procent gemotiveerd was. Had ik een keer minder zin, dan wist ik: ik kan niet verslappen, want anders verlies ik misschien van Kim."

De nummer vijf van de wereld in de categorie tot 70 kilogram spreekt daarom zonder omwegen uit dat ze in Tokio voor goud gaat. "Ik durf er mijn hand voor in het vuur te steken dat ik het meest, het hardst en het best heb getraind van iedereen. En er is niemand in de top achttien van de wereldranglijst waar ik niet al een keer van heb gewonnen. Dus ik zou het raar vinden als ik vooraf zou zeggen: ik ga voor brons in Tokio."

De WK judo in Boedapest begint zondag met de lichtste klassen. Namens Nederland komt Tornike Tsjakadoea op de openingsdag uit in de klasse tot 60 kilogram. Van Dijke komt donderdag in actie bij het toernooi dat tot en met volgende week zondag duurt.

Nederlandse WK-selectie vrouwen Naomi van Krevel (-52 kg), Sanne Verhagen (-57 kg), Juul Franssen, Sanne Vermeer (-63 kg), Sanne van Dijke (-70 kg), Guusje Steenhuis, Marhinde Verkerk (-78 kg)