Kim Polling heeft besloten de juridische strijd om het olympische ticket in haar gewichtsklasse nog niet op te geven. De Groningse tekent bij het bestuur van de Nederlandse judobond bezwaar aan en maakt zo van haar laatste mogelijkheid gebruik om een plek in de olympische selectie af te dwingen.

In elke gewichtsklasse mag Nederland slechts één judoka naar Tokio sturen. In de categorie tot 70 kilogram bleef het tot het laatste moment spannend en daarom moest de selectiecommissie een knoop doorhakken. De keuze viel uiteindelijk op Sanne van Dijke en niet op Polling, die het besluit niet begrijpt en in beroep ging.

De bezwaarcommissie keek nog eens naar de zaak, maar zag geen reden om het besluit van de selectiecommissie terug te draaien. Polling tekent nu bezwaar aan tegen de reactie van de bezwaarcommissie. Het bondsbestuur zal uiterlijk vrijdag een beslissing nemen. Als Polling weer geen gelijk krijgt, gaat Van Dijke definitief naar Tokio.

"Ik ben al sinds 27 april aan het vechten om erachter te komen of het selectiemoment eerlijk is verlopen en waarom de selectiecommissie tot de conclusie is gekomen dat ik geen significant onderscheid aantoon op de statistieken. Die vraag is nog steeds niet beantwoord", zegt Polling in een toelichting op haar besluit om verder te gaan met haar strijd.

'Zelfs Stevie Wonder ziet dit onderscheid'

De in Italië woonachtige Groningse vindt dat zij op basis van de statistieken juist de voorkeur zou moeten krijgen boven Van Dijke en dat de selectiecommissie de cijfers verkeerd interpreteert. Polling vindt namelijk dat zij al sinds december 2019 aantoont dat ze beter presteert dan Van Dijke en dat de marge alleen maar groter is geworden.

"Als de statistieken gewoon conform de door de IJF (internationale judobond, red.) gehanteerde kwalificatiejaren wordt toegepast, ziet zelfs Stevie Wonder dit onderscheid", aldus Polling. "Ik zal blijven vechten als een leeuw en ik hoop met heel mijn hart dat het bondsbestuur dat ook zal doen."

Eerder op woensdag werd al bekend dat Polling volgende week niet meedoet aan de wereldkampioenschappen in Boedapest. De Groningse zegt dat ze door de strijd om het olympische ticket niet de juiste focus heeft. "Zoals gezegd ben ik aan het vechten als een leeuw, maar jammer genoeg is deze strijd er één naast de mat."