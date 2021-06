Technisch directeur Ad Roskam van de Nederlandse atletiekbond heeft marathonlopers Abdi Nageeye, Khalid Choukoud en Bart van Nunen woensdag voorgedragen voor de Olympische Spelen in Tokio.

De keuze was niet eenvoudig, aangezien meerdere atleten aan de limiet hadden voldaan en maar drie Nederlandse mannen mogen starten in Tokio. Nageeye was al zeker van een olympisch ticket, omdat hij als snelste loper op de seizoensranglijst automatisch was geselecteerd.

De andere twee atleten moesten worden aangewezen. De Atletiekunie heeft verschillende factoren - zoals de prestatieontwikkeling van atleten - afgewogen, maar zag geen aanleiding om af te wijken van de volgorde op de seizoensranglijst. Als reserve is Michel Butter voorgedragen.

Bij de vrouwen komen Jill Holterman en Andrea Deelstra aan de start. Er is geen reserve aangewezen. De olympische kwalificatieperiode voor de overige disciplines loopt tot en met 30 juni 2021.

De marathonlopers komen op zaterdag 7 en zondag 8 augustus in actie in Sapporo. De vrouwen beginnen om 7.00 uur en de mannen gaan een dag later eveneens om 7.00 uur van start.

Bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro eindigde Nageeye als elfde op de door Eliud Kipchoge gewonnen marathon. Bij de vrouwen was Deelstra de beste Nederlandse met de zestigste plek en ging het goud naar Jemima Sumgong.