Kim Polling doet volgende week toch niet mee aan de wereldkampioenschappen judo in Boedapest. De Groningse kan de juiste focus niet vinden na de perikelen van de afgelopen weken rondom het enige olympische ticket in haar gewichtsklasse.

De dertigjarige Polling hoorde eind april dat ze niet naar de Olympische Spelen mag en dat Sanne van Dijke in de categorie tot 70 kilogram de voorkeur krijgt. De in Italië woonachtige topjudoka ging eind mei in beroep tegen het besluit van de selectiecommissie, maar de bezwaarcommissie stelde haar niet in het gelijk.

"Ik krijg het niet voor elkaar om de focus op het WK te leggen en dat heeft mij doen besluiten me af te melden", zegt Polling woensdag in gesprek met NU.nl na berichtgeving door de NOS. De viervoudig Europees kampioene had eerder ondanks de teleurstelling over de Olympische Spelen nog wel haar zinnen gezet op de WK.

"Fysiek had ik ook mee kunnen doen", benadrukt ze. "Mijn elleboog is een stukje bot armer, maar doet weer lekker mee en tijdens het trainingskamp in Alicante heb ik gevoeld dat de topvorm er weer is."

Ook Van 't End en Grol ontbreken op WK

Het olympisch kwalificatietraject van de Nederlandse judoka's liep van mei 2018 tot en met de EK in april dit jaar. De strijd tussen Polling en de 25-jarige Van Dijke bleef tot het laatste moment spannend, waardoor de selectiecommissie een "onmogelijke keuze" moest maken. Op basis van de laatste drie kwalificatietoernooien ging de voorkeur naar Van Dijke.

Polling vindt het niet eerlijk dat de selectiecommissie de prestaties op de laatste toernooien zo zwaar heeft laten meewegen. Ze is ook van mening dat de judobond de statistieken niet goed heeft geïnterpreteerd en dat de judocoaches zich in hun gesprek met de selectiecommissie hebben laten leiden door een onderbuikgevoel.

Overigens is Polling niet de enige Nederlandse wereldtopper die de WK aan zich voorbij laat gaan. Regerend wereldkampioen Noël van 't End (tot 90 kilogram) en zwaargewicht Henk Grol willen zich volledig op de Spelen focussen. De WK in Boedapest begint zondag en duurt tot en met 13 juni.