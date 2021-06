De Nederlandse volleybalsters hebben dinsdag een kansloze nederlaag geleden in de Nations League. De VS was in het Italiaanse Rimini met 3-0 te sterk voor de ploeg van bondscoach Avital Selinger.

Nederland hield in de eerste set lang gelijke tred met de VS, die de wereldranglijst aanvoert, maar ging alsnog met 25-22 onderuit. Daarna kwamen de volleybalsters geen moment meer in de buurt van de tweevoudig Nations League-winnaar. Zowel de tweede (25-15) als de derde set (25-18) ging kansloos verloren.

Het is voor Nederland de tweede nederlaag tijdens de Nations League-reeks in Rimini, die vorige week dinsdag is begonnen. Eerder verloor Oranje ook van Duitsland (2-3). Met tien punten uit vijf duels bezetten de volleybalsters voorlopig de derde plaats op de ranglijst. De beste vier teams plaatsen zich aan het einde van de competitie voor de halve finales. Woensdag treft Oranje regerend olympisch kampioen Servië.

De volleybalsters spelen gedurende vier weken in totaal vijftien wedstrijden in de Nations League in Rimini, waar ze vanwege de coronamaatregelen in een zogenoemde bubbel zitten. Het zijn de eerste duels onder de nieuwe bondscoach Selinger, die in november werd aangesteld als opvolger van de vertrokken Giovanni Caprara.

De vrouwenploeg is noodgedwongen flink verjongd voor de prestigieuze competitie in Italië. Robin de Kruijf heeft een interlandpauze ingelast en doet niet mee. Ook routiniers Laura Dijkema, Maret Grothues en Yvon Beliën zijn niet van de partij.