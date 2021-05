Eva de Goede is maandag zoals verwacht opgenomen in de selectie van de Nederlandse hockeysters voor het EK van komende maand. De aanvoerster van Oranje is hersteld van een polsbreuk.

De Goede maakte zondag al verrassend snel haar rentree tegen België in de Pro League, waarmee ze liet zien klaar te zijn voor het EK. Nederland won die wedstrijd met 3-0.

Verwacht werd dat De Goede, met 236 interlands de meest ervaren speelster van de Nederlandse hockeysters, zeker drie maanden aan de kant zou staan nadat ze begin april haar pols had gebroken. Het herstel verliep echter sneller dan verwacht.

Bondscoach Alyson Annan heeft ook Stella van Gils in haar team opgenomen. Van Gils debuteerde zondag in het nationale team en maakte een goede indruk op Annan. Den Bosch is met zeven speelsters hofleverancier van de selectie voor het EK.

De ervaren Lidewij Welten is er zoals verwacht niet bij. Ze liep eerder deze maand een blessure op bij haar club Den Bosch.

EK-selectie hockeysters Oranje Felice Albers (Amsterdam), Pien Dicke (SCHC), Margot van Geffen (Den Bosch), Stella van Gils (Pinoké), Eva de Goede (Amsterdam), Ilse Kappelle (Amsterdam), Marloes Keetels (Den Bosch), Josine Koning (Den Bosch), Sanne Koolen (Den Bosch), Laurien Leurink (SCHC), Caia van Maasakker (SCHC), Frédérique Matla (Den Bosch), Laura Nunnink (Den Bosch), Malou Pheninckx (Kampong), Pien Sanders (Den Bosch), Lauren Stam (Amsterdam), Anne Veenendaal (Amsterdam), Maria Verschoor (Amsterdam)

De Goede hoopt op nieuw olympisch succes

Het EK staat van 4 tot en met 13 juni op het programma in Amsterdam. Het toernooi zou eigenlijk in augustus worden gehouden, maar toen bekend werd dat de Olympische Spelen vanwege de coronapandemie met een jaar werden uitgesteld, werd het EK naar voren gehaald.

De terugkeer van De Goede is ook goed nieuws met het oog op de Spelen, die op 23 juli beginnen. De hockeysters van Oranje hopen in Tokio weer olympisch goud te veroveren na successen in 1984, 2008 en 2012. De Goede was er bij die laatste twee edities bij. In 2016 was ze onderdeel van de ploeg die zilver pakte.

Op het palmares van 32-jarige De Goede prijken verder onder meer twee wereldtitels (2014 en 2018) en drie Europese titels (2009, 2011 en 2019).