Naomi Osaka wil haar sterrenstatus gebruiken om voor verandering te zorgen in de tenniswereld. Volgens haar Belgische coach Wim Fissette komt de persboycot van de nummer twee van de wereld op Roland Garros voort uit bezorgdheid.

Osaka maakte een paar dagen voor het begin van Roland Garros bekend dat ze niet met de media zal praten. De Japanse vindt dat de persconferenties vaak een onnodig negatieve invloed hebben op de mentale gezondheid van de spelers.

"Naomi heeft de mogelijkheid om haar status te gebruiken om problemen aan te stippen en dingen in gang te zetten", zegt Fissette maandag tegen het Duitse blad Der Spiegel. "In de Verenigde Staten is het momenteel een belangrijk onderwerp van gesprek omdat atleten meer vrijheid willen in hun verhouding met de pers."

Tennissers worden na afloop van iedere wedstrijd geacht op de persconferentie te verschijnen. Indien ze dat niet doen, volgt een boete. "Er zou niet meteen met een straf moeten worden gedreigd als ze zich een dag niet lekker voelen", aldus Fissette.

Volgens de coach "weet Osaka dat het belangrijk is om met de pers te praten". "Maar ze doet dit niet voor zichzelf. Ze is bezorgd over dit soort kwesties en wil verandering teweegbrengen."

Naomi Osaka werkte na haar zege in de openingsronde van Roland Garros wel mee aan een kort interview op de baan.

Osaka krijgt veel kritiek

Na de aankondiging van haar boycot kreeg de 23-jarige Osaka veel kritiek. De organisatie van Roland Garros begrijpt haar actie niet en ook spelers als Novak Djokovic en Rafael Nadal konden zich er niet in vinden.

Roland Garros meldde zondag in een verklaring dat Osaka mogelijk uit het toernooi wordt gezet als haar boycot aanhoudt. Na het overslaan van de persconferentie na haar zege in de eerste ronde kreeg ze een boete van ruim 12.000 euro.

Osaka, die het graveltoernooi begon met een zege zonder setverlies op de Roemeense Patricia Maria Tig, zei te hopen dat haar boetes ten goede komen aan een organisatie die zich inzet voor de mentale gezondheid van mensen.