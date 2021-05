Nycke Groot wil met de Nederlandse handbalsters naar de Olympische Spelen van Tokio. De 33-jarige Noord-Hollandse, die jarenlang de sterspeler was bij Oranje, keert na 2,5 jaar verrassend terug in de selectie van bondscoach Emmanuel Mayonnade.

Groot zette in januari 2019 een punt achter haar interlandloopbaan, omdat ze het fysiek niet meer kon opbrengen om voor Oranje te spelen. Ze bleef wel op clubniveau handballen, al kondigde de speelster van het Deense Odense BK afgelopen november aan dat ze deze zomer helemaal gaat stoppen.

Voor de Spelen van Tokio verlengt ze haar carrière nu toch nog met een paar maanden. Mayonnade heeft Groot weten over te halen, nadat bekend werd dat Estavana Polman vanwege een nieuwe knieblessure hoogstwaarschijnlijk ontbreekt in Japan.

"Toen 'Manu' belde nadat Estavana opnieuw geblesseerd was geraakt, voelde ik een onverwachtse kriebel", zegt Groot maandag in een persbericht. "Ik was verrast om te merken dat ik het leuk vond en er ineens heel veel zin in kreeg."

"Ik heb erover nagedacht en met vrienden en familie over gesproken. Mijn vriend zei: 'Krijg je spijt van dingen die je niet doet of van dingen die je wel doet?' En toen dacht ik: je hebt gelijk. Ik wil het doen. Het voelt goed."

Groot is speelgerechtigd voor Spelen

Groot geldt als een van de beste Nederlandse handbalsters aller tijden. De 141-voudig international (439 treffers) debuteerde in 2004 in Oranje en won met de nationale ploeg zilver op het WK van 2015 en het EK van 2016 en brons op het WK van 2017 en het EK van 2018.

De middenopbouwspeelster is officieel toegevoegd aan de voorselectie van Mayonnade voor Tokio, waardoor ze speelgerechtigd is voor de Spelen. De bondscoach moet zijn definitieve groep van veertien speelsters nog bekendmaken. Polman maakt ook nog een (een kleine) kans op deelname.

Groot zal hoe dan ook volgend seizoen niet meer actief zijn als handbalster. "Ik weet dat dit sowieso het laatste is. Het zou heel mooi zijn om nog een Olympische Spelen mee te maken. Voor iedere sporter is dat iets heel speciaals."

Het olympisch handbaltoernooi begint op 24 juli. Oranje jaagt in Tokio op de eerste olympische medaille ooit nadat het Nederlandse team in 2016 - met Groot - bij het debuut op de Spelen als vierde eindigde.