Moto3-team PrüstelGP wil blijven racen als eerbetoon aan de zondag op negentienjarige leeftijd overleden coureur Jason Dupasquier.

Dupasquier overleed zondag in een ziekenhuis in Florence aan de verwondingen die hij zaterdag opliep bij een harde val tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië.

PrüstelGP trok zich terug voor de Moto3-race op het circuit van Mugello - de Japanner Ryusei Yamanaka startte niet - maar het Duitse team wil dit seizoen wel weer in actie komen.

"We willen Jason eren en voor hem racen", schrijft teambaas Florian Prüstel maandag in een in memoriam op de site van het team. "We zijn ontzettend trots op wat Jason ons gegeven heeft in zijn tijd bij PrüstelGP. We weten niet wat er nu precies gaat gebeuren, maar één ding is zeker: we gaan door voor Jason. Hij zit voor altijd in ons hart."

Fabio Quartararo toont de Zwitserse vlag als eerbetoon aan Jason Dupasquier na zijn zege in de MotoGP. Fabio Quartararo toont de Zwitserse vlag als eerbetoon aan Jason Dupasquier na zijn zege in de MotoGP. Foto: ANP

Races op Mugello gingen door

Dupasquier ging zaterdag onderuit tussen bocht negen en tien. Hij werd lange tijd behandeld op het circuit en vervolgens per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis van Florence. Daar overleed hij zondag in het bijzijn van zijn familie aan zijn verwondingen.

De Moto3-, Moto2- en MotoGP-race op Mugello gingen gewoon door. Voor de start van de MotoGP-race was er een minuut stilte voor Dupasquier, in aanwezigheid van zijn teamgenoten. De geëmotioneerde winnaar Fabio Quartararo droeg zijn zege op aan de jonge Zwitser.

De volgende Grand Prix in de Moto3 is komend weekend op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het is nog niet zeker of PrüstelGP dan al in actie zal komen.